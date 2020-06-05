В Москве открылись рынки

В Москве вновь открылись "ярмарки выходного дня" — небольшие рынки фермерских продуктов. Власти российской столицы считают, что ситуация достаточно стабилизировалась. Ранее мэр Москвы заявлял, что значительную часть ограничений можно будет снять уже 1-го июля.

При этом торговля организована с соблюдением всех современных мер безопасности:

Столичный мегаполис считается самым пострадавшим российским регионом — на него приходится около половины как заболевших, так и смертельных случаев. За минувший месяц, по официальным данным, прирост заражений стабильно снижался.

Тем не менее, полностью позитивной статистику назвать нельзя. В пятницу в России отмечено 8726 новых случаев, из них в Москве 1855.

В стране периодически возникают новые очаги заражения: в субботу полностью закрывается на карантин Северодвинск, где число инфицированных за последние дни резко выросло. Причём, по данным властей, большинство заболевших — сотрудники оборонных судостроительных и судоремонтных предприятий, которыми известен этот город.