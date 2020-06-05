Школа прикрывает двери?

Учиться в школе непросто, а сразу в двух – ещё труднее. Но это не пугает учащихся очно-заочного отделения парижской школы при посольстве России. 170 мальчишек и девчонок съезжаются сюда каждую среду на уроки, чтобы, помимо французской, освоить и российскую школьную программу.

Семьи этих ребят переехали во Францию – кто-то на время, кто-то насовсем. Одни здесь по работе, другие по семейным обстоятельствам. Некоторые часто ездят в родные края, а у кого-то нет такой возможности, но для всех очень важно, чтобы дети знали и чувствовали: Россия для них – не чужая. И учёба в школе при российском посольстве очень этому помогает.

– Благодаря особенностям расписания французских школ, где по средам занимаются только утром, наши дети могут раз в неделю приезжать на уроки в русскую школу – поясняет член родительского комитета Татьяна Бокова. – Совмещать учёбу в двух школах весьма непросто ни для них, ни для нас. Это требует серьёзных усилий как в учебном, так и в организационном плане, ведь многие живут в пригороде, добираться до школы больше часа, это сложно и утомительно. Должна быть очень серьёзная мотивация. Но не случайно на школьной доске почёта большинство – именно учащиеся очно-заочной и заочной форм обучения.

Очно-заочная форма обучения продемонстрировала за почти три десятилетия свою эффективность. Желающих здесь учиться всегда было больше, чем школа могла принять. Для поступления полагалось пройти серьёзное тестирование, и требования к детям предъявлялись столь же высокие, как к их сверстникам, живущим в России. Затем родители ежегодно вносили плату за обучение.

– Конечно, за три – четыре урока в неделю всю программу не освоить, поэтому значительная часть работы выполняется дома, – продолжает Татьяна Бокова. – Свободного времени при таком режиме остаётся очень мало, ведь на дом задают и во французской школе, а многие ребята к тому же ходят на различные кружки. Но качественный вклад от этих уроков огромен, поскольку школа – это не только сумма знаний, это и общение с учителями, это занятия в классе за школьной партой, это школьные товарищи.

Поэтому, когда 20 мая, в самом конце учебного года, на заключительном собрании вдруг было объявлено о закрытии очно-заочной формы обучения, а также о частичном закрытии заочной (её предполагалось сохранить лишь для детей работников российских загранучреждений), это стало потрясением для многих родителей. Более 200 детей российских граждан и соотечественников, проживающих во Франции, лишались возможности проходить обучение в единственном аккредитованном здесь российском общеобразовательном учреждении.

– Нам всем было предложено в трёхдневный срок написать заявления об отчислении в связи с «добровольным» переводом на семейное обучение, – делится член родительского комитета Инга Деникеева. – Но даже специалисты отмечают, что семейное обучение подходит далеко не всем детям. И, уж конечно, далеко не всем родителям, среди которых не так много тех, кто был бы способен заменить профессиональных учителей. Но с нами даже ни обсуждать ничего не стали, ни объяснять, просто поставили перед фактом!

Родителей это известие ошеломило и возмутило. Был оперативно сформирован неформальный родительский комитет и создана группа в соцсетях, где выложили видеоролик, в котором школьники, ошарашенные не меньше родителей, выразили, кто как умел, отношение к происходящему. Лишь после этого руководство школы согласилось провести с представителями родителей встречу, на которой ролик попросили удалить, поскольку сочли излишне эмоциональным – эта просьбы была выполнена. Через несколько дней последовала новая встреча. А в среду 3 июня – ещё одна. Об их итогах рассказывает Татьяна Бокова:

– В результате переговоров удалось добиться сохранения заочной формы обучения. Она подходит тем, кто либо живёт очень далеко, либо ещё по каким-то причинам не имеет возможности приезжать по средам, либо не попал на очно-заочную форму из-за отсутствия мест. Но заочная форма далеко не так эффективна. Регулярные занятия в классе, в настоящей школе, с настоящими учителями, с контрольными и оценками дают детям гораздо больше – это бесспорно. Нам было также предложено переводить детей на очную форму, но это означает, что нас ставят перед выбором: либо французская школа, либо российская. Для нас это неприемлемо. Да и нет на очном отделении такого числа свободных мест.

Родителям школьников так и не смогли объяснить, чем именно вызваны столь кардинальные изменения. Корреспондент Евроньюс на прошлой неделе связался с представителем российского посольства и направил ему ряд вопросов, стремясь выяснить, кем были приняты эти решения и чем они мотивированы, но ответа до сих пор не последовало. Родители не опускают рук и намерены действовать и дальше, чтобы добиться сохранения очно-заочной формы обучения для своих детей и для тех, кто в сентябре готовится пойти в первый класс.