Виктор Орбан - за снятие санкций с Минска

"Евросоюз должен отменить все санкции против Республики Беларусь", - считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В пятницу в Минске он встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. Орбан вновь заверил его, что белорусы могут рассчитывать на венгров в важных политических и экономических вопросах.

"Венгрия поддерживает стратегию Восточного партнерства ЕС, частью которого является и Беларусь. Такое партнерство не может строиться на фоне санкций. Поэтому Будапешт выступает за то, чтобы Брюссель наконец снял санкции против Минска. Мы будем отстаивать эту позицию на европейских переговорах", - сказал Орбан.

Этой весной Евросоюз продлил санкции в отношении Республики Беларусь на один год, до 28 февраля 2021 года. Ограничительные меры включают эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении ряда лиц, в том числе подозреваемых в причастности к исчезновениями активистов белорусской оппозиции и журналистов в 1999-2000 годах. Эти санкции пролонгируются ежегодно.

В 2018 году Евросоюз ввел санкции и против самой Венгрии "из-за нарушения правительством Орбана прав человека, пренебрежения демократией и борьбой с коррупцией".