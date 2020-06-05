Гвадалахара протестует против полицейского насилия

В центре Гвадалахары многотысячная манифестация с требованием расследовать гибель молодого мексиканца в полицейском участке переросла в беспорядки. За совершение актов вандализма и нападения на сотрудников правопорядка 27 протестующих, в том числе шесть несовершеннолетних, были взяты под стражу.

4 мая 30-летнего рабочего задержали, по одной из версий, из-за отсутствия маски, нарушения действовавшего тогда на территории страны карантина, введенного на фоне распространения коронавируса. Предположительно, правоохранители избили мужчину, от полученных травм он на следующий день скончался в больнице.

О случившемся более месяца назад стало известно только на этой неделе. Виновные не найдены до сих пор. Родственники погибшего заявляют, что один из местных чиновников предложил им 200 тысяч песо – примерно 8 тысяч евро - за молчание. Они отказались.

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро пообещал разобраться в произошедшем, но и осудил насилие на улицах.

Добиться справедливости в деле об убийстве, которое, возможно, совершалось во имя охраны общественного здоровья, призвали Мехико ООН и "оскароносный" режиссер Гильермо дель Торо.

По официальным данным, в Мексике зафиксировано более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 12,5 тысяч инфицированных.