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Бразилия

COVID-19: Бразилия ставит антирекорды

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 Елена Караева
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Умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах, церемония прощания происходит очень быстро
Умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах, церемония прощания происходит очень быстро   -   Авторское право  Andre Penner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Бразилия стала третьей страной в мире по общему количеству летальных исходов от COVID-19 - от недуга скончались более 34 тысяч инфицированных, за сутки в стране умерли почти полторы тысячи человек, это новый антирекорд, накануне было зарегистрировано свыше тысячи трехсот, во вторник - более тысячи двухсот умерших.

- Мы похоронили моего брата очень быстро, мы не смогли с ним как следует проститься, закрытый гроб, таковы распоряжения. Очень жаль, очень печально.

Бразилия оказалась на втором месте и по числу зараженных, только за последний день коронавирусная инфекция была выявлена у почти 31 тысячи жителей страны.

Президент Жаир Болсонару неоднократно сравнивал COVID-19, как он сам это называл, с "легким гриппом", отказываясь вводить карантин и критикуя местные власти, использовавшие меры изоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии.

Бразильский лидер говорил, что эти действия приведут к экономическому кризису. Но, тем не менее, безработица уже затронула почти 13 % трудоспособного населения, эксперты полагают, что к концу года она достигнет 18 %.

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