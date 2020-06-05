COVID-19: Бразилия ставит антирекорды

Бразилия стала третьей страной в мире по общему количеству летальных исходов от COVID-19 - от недуга скончались более 34 тысяч инфицированных, за сутки в стране умерли почти полторы тысячи человек, это новый антирекорд, накануне было зарегистрировано свыше тысячи трехсот, во вторник - более тысячи двухсот умерших.

- Мы похоронили моего брата очень быстро, мы не смогли с ним как следует проститься, закрытый гроб, таковы распоряжения. Очень жаль, очень печально.

Бразилия оказалась на втором месте и по числу зараженных, только за последний день коронавирусная инфекция была выявлена у почти 31 тысячи жителей страны.

Президент Жаир Болсонару неоднократно сравнивал COVID-19, как он сам это называл, с "легким гриппом", отказываясь вводить карантин и критикуя местные власти, использовавшие меры изоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии.

Бразильский лидер говорил, что эти действия приведут к экономическому кризису. Но, тем не менее, безработица уже затронула почти 13 % трудоспособного населения, эксперты полагают, что к концу года она достигнет 18 %.