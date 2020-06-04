Нью-Йорк: нападение на полицейских было терактом?

Власти Нью-Йорка рассматривают версию теракта при расследовании нападения на полицейских, которое произошло в Бруклине в ночь на четверг после наступления комендантского часа. В результате инцидента два стража правопорядка получили огнестрельные ранения, еще один - ножевые.

В своем заявлении местное отделение ФБР назвало произошедшее “трусливым нападением”.

По данным телеканала NBC, подозреваемый ранил одного из полицейских ножом в шею, когда те патрулировали район, чтобы пресечь случаи мародерства. Раздались выстрелы, на помощь коллегам прибежал еще один полицейский, который находился неподалеку. Когда он прибыл на место происшествия, в руках у подозреваемого было оружие одного из полицейских.

Как сообщает канал со ссылкой на правоохранителей, нападение совершил 20-летний Дзенан Камович, мигрант из балканского региона. Незадолго до этого подозреваемый опубликовал в соцсетях посты с критикой полицейских.

Днем ранее в Сент-Луисе, штат Миссури, был убит темнокожий экс-полицейский Дэвид Дорн. По словам комиссара местной полиции Джона Хейдена, его 77-летний коллега был застрелен мародерами, когда предположительно попытался остановить ограбление ломбарда.

Во вторник в том же городе под пули попала полицейская машина: четыре стража правопорядка получили ранения.