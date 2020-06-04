Протесты и беспорядки в США: массовые задержания

В США в ходе манифестаций протеста и сопровождавших их беспорядков были задержаны почти 10 тысяч человек, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американские СМИ.

В течение этой ночи стало известно, что помимо бывшего полицейского Дерека Шовина, обвинения в гибели афороамериканца Флойда были предъявлены еще трем правоохранителям, бывшим на месте происшествия.

Таким образом, как отмечается в корреспонденции The Associated Press, протестующие против действий стражей порядка одержали победу, добившись выполнения требований.

Полные результаты вскрытия тела Флойда были опубликованы с согласия семьи, в документе сказано, что он скончался в результате остановки сердца, вызванной использованными полицейскими при его задержании приемами.

В организме Флойда были обнаружены следы фентанила и метамфетамина.

У него также был диагностирован COVID-19.

С заявлением выступил генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон: "Я не думаю, что расследование этого дела способно изменить ситуацию и воздать справедливость. Облегчение нынешних страданий - медленный процесс, нам требуется провести большую работу, решив системные проблемы в действиях органов юстиции в нашей стране".

Свой голос в поддержку действий протестующих возвысил и экс-президент США Барак Обама: "Я видел, что в чатах рассматривается два вектора: активное участие в политике на всех уровнях или гражданское неповиновение и связанные с ним протесты. Я думаю, что тут не может быть дилеммы - либо то, либо это - изменения придут, если будут использоваться оба метода".

Стало также известно, что корпорация Apple уже разослала на айфоны, похищенные из ее магазинов в ходе погромов, SMS-ки с предупреждение вернуть гаджеты обратно, замечая - "устройство заблокировано и отслеживается. Местные власти предупреждены".

Комендантский час действует в 40 городах США.