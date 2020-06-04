Оползни унесли в море 8 домов

Мощные оползни снесли в море 8 домов на окраине городка Алта в самой северной провинции Норвегии Финнмарк. По данным местных СМИ, ширина первого, самого крупного, оползня составляла 650 метров, а высота, обвалившейся участка берега достигала 40 м. Но к счастью, что никто из местных жителей вместе со своим домом вниз по склону унесен не был.

«Мы получили сообщение около 4 часов вечера о том, что два дома были смыты в море, рассказывает полицейский Андерс Бьёрке Олсен. После этого новые оползни унесли в море еще несколько домов. Мы вызвали спасательные вертолеты, собак, Красный Крест, гражданскую оборону, пожарных, скорую помощь и полицию. Первые минуты и часы были очень трудными, пока мы не убедились, что никто из людей не пострадал».

Большинство унесенных построек это дачные дома, куда горожане приезжают на выходные. Поэтому в момент оползня, который произошел в будний день, они были пустыми.