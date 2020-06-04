Исчезновение Мэдди Маккейн: новый подозреваемый

Новый подозреваемый появился в резонансном деле об исчезновении трёхлетней британки Мэдлин Маккейн в Португалии в 2007 году.

Речь идет о 43-летнем гражданине ФРГ, который сейчас отбывает срок в Германии по другому делу. Следствие установило, что в 2007 году он путешествовал по Португалии на кэмпинг-каре, и бывал в том районе, где в последний раз видели маленькую Мэдлин. Сразу же после её исчезновения мужчина оформил машину на другое имя.

Полиция проверила информацию о кэмпинг-каре Volkswagen

"Мы хотели понять, для чего он использовал кэмпинг-кар. Нам уже известно, что он несколько раз жил в нём какое-то время. И уже установлено, что он жил в нём за неделю до происшествия.. Вероятно, это был была его база, откуда он мог передвигаться по региону", - говорит Марк Крэнвелл, главный следователь по делу.

Проверяются данные и о другой машине подозреваемого, Jaguar. Полиция призвала откликнуться свидетелей, отметив, что любая информация может оказаться решающей для успеха следствия. Обнародованы номер телефона подозреваемого и номера, на которые он звонил в то время.

Расследование деле об исчезновении Мэдлин Маккейн было возобновлено в Великобритании в 2017 году. Девочка пропала вечером 3 мая в португальском городе Прайа да Луш, где отдыхала вместе с семьёй. Родители оставили спящего ребенка в доме и отправились ужинать в соседней ресторан. Когда они вернулись, Мэдлин в спальне не было. Сейчас ей уже исполнилось бы 17 лет.