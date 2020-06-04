Франция разрешила с третьего июня своим гражданам ездить в Италию, и уже ранним утром на шоссе, ведущим на Апеннины, были заметны машины с французскими номерами.

Жители Лазурного берега отправились за итальянскими деликатесами в Вентимилью.

Владелица сырной лавки - на седьмом небе от счастья: "Наша главная клиентура - обеспеченные французы, именно они поддерживают экономику тут, в Вентимилье. Приезд соседей означает, что дела пошли на лад".

И хотя сама Франция может похвастаться едой, но трава всегда всегда зеленей у соседа, а вино и сыры вкусней и дешевле .

Сыры и вино у соседа всегда вкуснее (и дешевле) Courtney Bonnell/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

- Ох, как мы скучали по этому гастрономическому великолепию. Первое, что мы сделали, когда открыли границу, это ринулись в Вентимилью.

Но сами итальянцы пока поехать в ту же Ниццу не могут.

- А мы бы хотели поехать во Францию, но нас пока не пускают. Придется ждать 15-го июня.

Границы между странами из-за пандемии коронавирусной инфекции были закрыты в течение почти трех месяцев.