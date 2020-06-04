Участники глобального саммита по вакцинам договорились о деньгах

Участники глобального саммита по вакцинам пообещали выделить в период с 21 по 25 г. свыше 8 млрд долларов на программу иммунизации. Организованный Великобританией саммит прошёл в режиме виде-конференции.

Чтобы победить коронавирус, мы должны направить всю нашу изобретательность на поиск вакцины и сделать так, чтобы страны, фармацевтические компании и международные партнёры, такие как Всемирная организация здравоохранения, сотрудничали друг с другом в беспрецедентном масштабе. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Еврокомиссия обязалась предоставить Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации в ближайшие пять лет 300 млн евро. Франция, которую на саммите представлял президент Эммануэль Макрон, выделит 500 млн евро. По его словам, «самое важное, кроме сбора денег, это сделать так, чтобы вакциной от ковида-19 смогли бы воспользоваться все, потому что она представляет собой общемировое благо».

Хотя всеобщее внимание сейчас приковано к получения вакцины от ковида, участники саммита пообещали поддержать финансово кампанию вакцинации от кори, полиомиелита и брюшного тифа, выделив на нее свыше 7 млрд долларов.

В саммите приняли участи 35 глав государств и правительств. Россию на нем представлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В настоящее время разработка вакцины от ковида-19 вплотную подошла к стадии ее испытания на людях. В четверг министерство обороны России определилось с окончательным составом группы добровольцев, помещаемых на 14-дневную изоляцию для подготовки к испытательной вакцинации. О начале клинических испытаний вакцины до конца текущего месяца объявила Южная Корея.

Как сообщила 4 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от коронавируса не будет единой – появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. При этом о сроках начала применения вакцины никто определенно говорить пока не решается. Мало вероятно, что она будет готова к осени, когда ожидается новая волна коронавирусной эпидемии.