Внутренние границы ЕС могут открыться к концу июня

Испания откроет сухопутные границы с Португалией и Францией 22 июня, после окончания действия режима повышенной готовности. Мадрид оставит за собой право сохранить выборочный контроль, но в то же время уже с июля правительство планирует отменить обязательный карантин для въезжающих в страну туристов.

Все страны ЕС так или иначе планируют открыть границы с соседями в скором времени, но далеко не всегда эти планы согласованы. Так, Чехия, которая "открылась" после карантина одной из первых, пускает к себе жителей Австрии. Но вот австрийцы пока взаимностью не отвечают.

Та же ситуация и в Альпах: австрийская сторона держит въезда закрытым, в то время как итальянцы приветствуют соседей: альпийские регионы пострадали не так сильно, как другие районы Италии.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам:

"Я всё же считаю, что мы уже очень близко подошли к ситуации, когда можно открыть все внутренние границы и отменить контроль. Я выступлю с таким предложением на ближайшем совете, я призову все страны ЕС как можно скорее отменить ограничения на внутренних границах. Я полагаю, что это случится к концу июня".

При этом вопрос внешних границ Евросоюза остаётся более сложным. Этого требует индустрия туризма, но если откроются внутренние границы, то въехавший в одну страну зарубежный турист теоретически сможет путешествовать по всей Европе.

По этой причине странам ЕС лишь предстоит выработать единый подход. Сроки пока неизвестны; ранее лидеры нескольких стран говорили о конце лета или начале-середине осени.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам:

"Что касается внешних границ, было бы хорошо найти общий подход. Это условие для того, чтобы открылись границы внутри Евросоюза и шенгенской зоны. Вот почему обсуждению этого вопроса уделят большое внимание".

Поэтому европейцы внимательно следят за Грецией. Эта страна, которая сама пережила пандемию сравнительно легко, уже пускает к себе иностранных туристов, но лишь из определённых государств, где эпидемическая ситуация считается не опасной. Тем не менее, во вторник на борту самолёта, прилетевшего из Катара, нашли сразу 12 носителей коронавируса.