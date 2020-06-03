"Нет справедливости, нет мира": акция протеста в Лондоне

В Лондоне прошла новая протестная акция против полицейского произвола и расовой дискриминации. Тысячи человек собрались в Гайд-парке. Манифестанты требовали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе: при задержании Флойда стражи порядка применили удушающий прием. Врачам не удалось его спасти. Участники акции говорят, что просто не могли не прийти сюда:

"Моя жизнь будет подергаться риску. И COVID-19 получить страшно. Это пугает. До сих пор я жил прекрасно. Но есть вещи, которые надо изменить. И сейчас самое время об этом заявить".

"Это можно сказать исторический момент, как и все, что происходит в 2020 году. Все это имеет отношение к пандемии. Похоже на то, что она, к сожалению, унесла много жизней цветных людей. Это актуальный вопрос".

Активисты держали в руках плакаты с надписью "Жизни черных важны", "Нет справедливости, нет мира". Британские полицейские напоминали демонстрантам о необходимости соблюдать правила социального дистанцирования. Однако при такой массовой акции это было проблематично. За ходом протеста так же велось наблюдение с полицейского вертолета.