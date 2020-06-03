Франция - США: перекличка протестов

Во Франции прошла серия манифестаций в память об Адаме Траоре.

Это произошло в день, когда были опубликованы результаты новой судебно-медицинской экспертизы, которые касались обстоятельств его смерти.

К собравшимся обратилась сестра Адама Асса Траоре: "На Адаму навалились трое жандармов, как и на Джорджа Флойда навалились трое полицейских. И обе жертвы говорили одно и тоже - "Я не могу дышать".

На этот раз исследование проводили патологоанатомы по просьбе семьи.

Предыдущая экспертиза подтвердила невиновность жандармов, которые задержали 24-летнего жителя департамент Валь-д'Уаз. Этот произошло четыре года назад

Митингующие собрались перед зданием парижского Дворца правосудия, неподалеку расположена штаб-квартира уголовной полиции столицы Франции.

Присутствующие обвиняли правоохранителей в расизме, указывая, что у выходца из бедных пригородов в несколько раз больше шансов подвергнуться проверке документов, чем у остальных.

Они также подчеркивали, что французские правоохранители применяют гораздо чаще силовые методы в отношении представителей определенных этнических групп.

Расследование службы внутренней безопасности жандармерии установило, что ответственности ее сотрудников в гибели Адамы нет, и что он скончался от обострения хронического кардиологического заболевания.