Нью-Йорк: аресты нарушителей комендантского часа

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, которые оставались на улицах, несмотря на введённый в городе комендантский час.

Переговоры с протестующими, не желающими уходить с улиц, в ряде случаев превращались в перебранки и потасовки.

Мэр Нью-Йорка ввёл комендантский час (он действует в четырёх десятках городов США, включая крупнейшие), но пока не собирается призывать в мегаполис Национальную гвардию, несмотря на то, что на этом настаивают президент США и губернатор Нью-Йорка.