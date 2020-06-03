Филиппинцы отметили Всемирный день велосипеда

Филиппинский город Сан-Хуан, расположенный в Манильской агломерации, организовал новые велосипедные дорожки общей длиной 4,4 км по случаю Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
По словам главы города Френсиса Саморы, велодорожки помогут защитить безопасность велосипедистов. Езда на этом виде транспорта помогает поддерживать хорошую физическую форму и держаться на достаточной социальной дистанции, что очень важно в условиях коронавирусной пандемии.
На Филиппинах подтверждено свыше 19 тысяч случаев заражения COVID-19, от болезни скончались почти 1000 человек.
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