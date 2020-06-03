Дело Флойда: манифестанты у Белого дома

Тысячи человек собрались на демонстрацию перед зданием Белого Дома. Они утверждают, что не будут расходиться, даже несмотря на действующий в столице США комендантский час.
Дональд Трамп часть времени проводит в бункере своей резиденции в окружении охраны. В то же время ситуация в Вашингтоне, по сравнению с другими городами, сравнительно спокойная. Во вторник было объявлено о том, что из-под города выводят воинские части, которые находились в готовности немедленно помочь Национальной гвардии и полиции.
Из-за погромов и беспорядков, последовавших за смертью Джорджа Флойда, комендантский час объявлен в четырёх десятках городов США, включая столицу.
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