В Санкт-Петербурге на домах появились фигурки врачей-супергероев

Стрит-арт в защиту врачей. В Санкт-Петербурге Художница расклеивает глиняные фигурки супергероев в белых халатах на фасадах домов. Смертность от коронавируса среди медиков в России одна из самых высоких в мире. По официальным данным, жертвами стали около сотни сотрудников системы здравоохранения, на сайте созданного самими же врачами мемориального проекта "Список памяти" значатся уже более 330 имен.

Vandalizy, художница: "Я во время карантина попала в больницу, но не из-за COVID, Я видела, как врачи устают, как им не хватает обычной защиты - масок, перчаток. И тогда я подумала, а что я могу сделать? Я подписываю хештег "защити врачей", по которому вы можете найти фонды и пожертвовать небольшую сумму".

Первые несколько барельефов исчезли с фасадов благодаря стараниям коммунальных служб. Это художницу не остановило, она изготовила новых героев.

Vandalizy, художница: "Я обычно выбираю самые некрасивые части домов, там, где что-то раньше висело. И вокруг все такое закрашенное, красивое, и этот кричащий уродливый кусочек. Я обычно наклеиваю туда, так как не считаю, что это вандализм, это же получается самое настоящее искусство".

Площадь Восстания, Владимирский проспект, Литейный переулок. Цель девушки - заставить прохожих не забывать о реальных рисках пандемии, соблюдать рекомендации Минздрава и беречь врачей.