Италия и Германия вновь открывают границы

Три месяца спустя после введения карантина Италия снова открывает границу для гостей из стран Шенгенской зоны и Великобритании. Аэропорты Милана, Рима и Неаполя возобновили международные рейсы. Но все пассажиры по-прежнему должны соблюдать правила предосторожности – носить медицинские маски и держать дистанцию – на прилетающих европейцев больше не распространяется требование о самоизоляции.

Германия снимает барьеры со своей стороны границы. Немецкое правительство собирается отменить предупреждение о нежелательности посещения других европейских стран с 15 июня. Хотя предупреждения относительно отдельных стран – в частности Великобритании, где действуют правила о самоизоляции приезжающих – могут остаться в силе.

Я понимаю, что это решение порождает большие ожидания и надежды. Но я хотел бы напомнить, что наши предупреждения не означают запрет, а разрешения это еще не приглашение отправиться в путешествие. Мы не должны исходить из полного чувства полной безопасности. Пандемия еще далека от завершения. И мы все вместе не должны допустить того, чтобы возобновление туризма не привело ко второй волне ни в Германии, ни в других странах. Хайко Маас министр иностранных дел ФРГ

Открытие границ чрезвычайно важно для стран с развитым туристическим сектором экономики. Но так как страны Европы находятся на разных этапах распространения инфекции, процесс снятия карантинных мер в Евросоюзе будет происходить не единовременно, а поэтапно, с учетом национальной специфики.