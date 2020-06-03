Европа открывается, но опасается второй волны

Италия, Германия, Великобритания. Европа продолжает открываться, но эксперты предупреждают о рисках возвращения коронавируса

На День Республики президент Италии Серджо Маттарелла отправился в Кодоньо. В феврале этот город стал одним из эпицентров вспышки коронавируса. Сегодня страна открывает границы и ждет первых туристов из Европы. С 3 июня обязательный карантин для вновь прибывших отменяется.

Ради восстановления подорванной экономики Рим был вынужден рискнуть и ослабить ограничения почти на две недели раньше срока, рекомендованного Еврокомиссией.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис: "В Западной Европе отмечено снижение числа новых случаев заражения – снижение не резкое, но стабильное. Речь все еще идет о довольно больших цифрах, но с каждым днем заболевающих все меньше".

В то же время, специалисты предупреждают: резкое ослабление карантина грозит новой волной коронавируса. "Шаг вперед, два назад" – так некоторые эксперты охарактеризовали опыт ФРГ.

Германия одной из первых в Европе позволила своим гражданам вернуться в бары и уже заявила о скором открытии национальных границ. При этом, в Гёттингене на юге земли Нижняя Саксония вновь закрывают школы: после нескольких семейных торжеств коронавирус обнаружен у 35 человек, более трети из 160 помещенных на карантин – дети и подростки.

В Великобритании зафиксирован самый низкий показатель недельной смертности инфицированных с марта. Цифры все еще значительные: это 2,872 заболевших. Но правительство также заявляет о смягчении ограничений, при этом, уточняя, кому, в первую очередь, не стоит забывать о средствах защиты и рекомендациях Минздрава.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок: "Главный фактор риска - возраст. Далее – пол. Риск заболевания выше у жителей городов, чернокожих и представителей этнических меньшинств. Нам еще предстоит много работы, чтобы выяснить почему и как различные факторы риска связаны между собой".

Пока же мыть руки и держаться в полутора метрах от других советуют всем без исключения. Британские парламентарии голосуют и показывают соотечественникам пример: придерживаться социальной дистанции обязательно и в Вестминстерском дворце.