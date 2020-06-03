Принц Уэльсский: "У нас есть прекрасная возможность"

«У нас есть прекрасная возможность воспользоваться этим кризисом ради доброго дела...», –

с такими словами обратился принц Уэльский Чарльз к участникам Всемирного экономического форума, которые соберутся на очередную встречу в эту среду.

Тема встречи озаглавлена как Великий перезапуск и речь на ней пойдет о восстановлении мировой экономике после коронавирусной пандемии. По мнению наследника английского престола, восстанавливать экономику нужно на новых принципах:

«Восстановление мировой экономики должно сопровождаться движением к устойчивым занятости, достатку и экономическому росту. Поэтому пора поддержать финансами проекты, создающие такую устойчивость, сделав их привлекательными на рынке».

Последний раз Давосский форум собирался в январе. В время пандемии ряд его постоянных участников выступили с инициативой по преодолению пандемии, на основании которой и родилась идея обсудить будущее восстановление мировой экономики.