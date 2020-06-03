Дом, в котором родился Гитлер, перестроят

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, будет перестроен и передан в пользование полицейскому участку. Этим займется архитекутрное бюро из западноавстрийской земли Форарльберг, выигравшее в конкурс в котором также участвовали фирмы из Германии и Швейцарии.

Сам дом расположен в городе Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии. В 2016 г. он был национализирован, а его прежняя владелица получила компенсацию в размере рыночной стоимости дома.

С помощью реконструкции местные власти рассчитывают отвадить от дома неонацистов. По словам архитекторов, новый проект воплощает в себе идеи прямо противоположные нацистским.

Перестройку планируется завершить к началу 2023 г. Мемориальный камень с напоминанием о преступлениях нацистов будет перенесен в другое место.