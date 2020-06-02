Дональд Трамп: "Для восстановления порядка мы применим армию"

Американский президент сообщил, что федеральные власти готовы для восстановления порядка применить армию.
"Мы прекращаем беспорядки и беззаконие, захлестнувшие нашу страну. Мы положим им конец прямо сейчас", - сообщил Дональд Трамп прессе.
Глава американской администрации посетил церковь св. Иоанна, находящуюся недалеко от Белого дома, она была в воскресенье подожжена и разгромлена протестующими против гибели Джорджа Флойда.
Беспорядки вспыхнули из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в которой обвиняют белых офицеров полиции.
Возмущение инцидентом вызвало массовые протесты, которые охватили свыше 70 крупных городов США, тысячи человек были арестованы.