Неприятные сюрпризы "Социального мониторинга"

В борьбе с пандемией власти Москвы сделали ставку на цифровые технологии: москвичам с подозрением на коронавирус вместо помещения в обсерватор было предложено установить мобильное предложение «Социальный мониторинг», позволяющее отчитываться о соблюдении самоизоляции. Но технический прогресс преподнес многим москвичам неприятные сюрпризы.

«Сначала я был обескуражен, не понимая за что я получаю эти штрафы, – рассказывает москвич Владимир Перевалов. – Я даже не знал, что такие санкции есть. А потом я подумал: а за что? Ведь я не покидал квартиру».

По данным СМИ, за два месяца работы «Социальный мониторинг» выписал штрафов на сумму, превышающую 200 млн рублей. При этом сотни москвичей пожаловались на то, что штрафы они получили несмотря на то, что никогда не покидали свой дом. В том числе инвалид первой группы Ирина Карабулатова, чей штраф был в конечном итоге отменен:

«Мне отменили, потому что за меня вступились журналисты, потому что у меня есть реальные документы, которые подтверждают, что я объективно не смогу выйти из дома».

В мае правительство города отменило 468 ошибочных штрафов и пообещало разобраться со всеми жалобами. Но отказалось от полной амнистии штрафников, предложенной председателем президентского совета по правам человека Валерием Фадеевым.