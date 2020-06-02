Экологическая катастрофа под Норильском

Экологическая катастрофа на Крайнем Севере — в результате разгерметезации одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. В Норильске и в Таймырском Долгано-Ненецком районе введен режим ЧС. Специалисты пока откачали и собрали более 500 тонн нефтепродуктов. На ликвидацию потребуется около 2 недель. В группе "Норникель", в которую входит компания, управляющая ТЭЦ, предполагают, что разлив мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты, в результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром. Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Последствия инцидента устраняют около 70 единиц техники и 90 человек, более 500 кубометров нефтепродуктов уже вывезено.

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