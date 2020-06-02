В какие европейские страны можно будет поехать летом?

Во всем мире постепенно снимают ограничения на передвижение. Внешние границы Евросоюза начнут постепенно открывать 15 июня, некоторые европейские страны уже заявили о намерении принимать туристов в следующем месяце.

При этом в каждом государстве блока действуют свои правила и разработан собственный график возобновления туризма как для граждан, так и для путешественников из дальнего зарубежья. Мы собрали последнюю информацию и составили краткий путеводитель по Европе после карантина.

Австрия

Сухопутные границы Австрии закрыты, а въезд воздушным транспортом разрешен только жителям Шенгенской зоны. Всем прибывшим в страну необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии COVID-19. Иностранные граждане, путешествующие внутри Шенгена, при отсутствии справки обязаны самоизолироваться на 14 дней.

15 июня Вена полностью откроет сухопутную границу с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном. Канцлер Себастьян Курц сообщил, что подобные договоренности могут быть достигнуты и с остальными соседями.

Дополнительную информацию можно узнать здесь.

Бельгия

Баррикады на границе с Нидерландами. Peter Dejong/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Границы Бельгии закрыты, передвижения без уважительной причины запрещены. С 30 мая жителям королевства разрешено посещать или принимать родственников из соседних стран. Бельгийское правительство обсуждает возможность открытия границ для путешественников из Европы с 15 июня, но окончательного решения на этот счет пока нет.

Болгария

С 1 июня Болгария откроет границы с Сербией и Грецией. Путешественникам из большинства европейских стран больше не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Ограничения сохраняются для прибывающих из Швеции, Бельгии, Ирландии, Португалии, Испании, Италии, Мальты и Великобритании.

Въезд из стран, не входящих Шенген, все еще запрещен.

Хорватия

Хорватия открыла свои границы для граждан Чешской Республики, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Германии и Словакии.

Прибывающих просят самоизолироваться на 14 дней, но только в том случае, если установлено, что они контактировали с больным COVID-19.

Кипр

Кипр наметил планы по частичному возобновлению коммерческих рейсов из стран с низким уровнем заражения COVID-19. Кипрские власти сообщили, что полеты из двух групп стран, отобранных медицинскими экспертами, начнутся 9 и 20 июня.

В первую группу входят Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва. Во вторую - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония и Чехия. Британцев и россиян - традиционных любителей отдыха на Кипре - в списке нет.

Путешественники должны будут предоставить справку, подтверждающую отсутствие COVID-19.

Чешская Республика

С 26 мая страна открыла границу с Германией и Австрией. С 27 мая - со Словакией и Венгрией.

Жители стран-членов ЕС могут въезжать в страну для работы или учебы, или посещения родственников. При въезде в страну каждый должен пройти тест на COVID-19.

Дания

Магазин в Дании готовят к открытию. Henning Bagger/AP

В настоящее время Дания ждет только своих граждан или резидентов, а также жителей Гренландии или Фарерских островов.

С 15 июня страна откроет свои границы для путешественников из Норвегии, Германии и Исландии. Жителям этих стран не придется проходить обязательный 14-дневный карантин. Иностранцы не смогут остановиться в Копенгагене, хотя власти страны разрешат однодневные визиты в столицу.

Эстония

15 мая Эстония открыла свои границы для прибалтийских соседей. Граждане ЕС и Великобритании могут въезжать в страну с 1 июня. Приезжающие из стран с высоким уровнем заражения должны будут самоизолироваться в течение двух недель.

Финляндия

Сухопутные границы Финляндии закрыты по крайней мере до 14 июня. В середине мая они были вновь открыты для работников из Шенгенской зоны.

Франция

На данный момент въезд в страну разрешен только ее гражданам и резидентам. С 15 июня Франция откроет свои границы для жителей ЕС и Великобритании. Британцы и испанцы при этом должны будут пройти добровольный карантин.

Владельцы неевропейских паспортов смогут приехать во Францию только в случае крайней необходимости.

Германия

Проверки на границе между Германией и Францией. Jean-Francois Badias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

На сегодняшний день в Германию возможно въехать только имея для этого серьезные основания.

Проверки на границе с Австрией, Швейцарией, Францией и Данией, а также для пассажиров, прибывающих воздушным транспортом из Италии и Испании, остаются в силе до 15 июня.

Гражданам ЕС, Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии, а также членам их семей разрешается вернуться на родину или в место своего обычного проживания в Германии.

Греция

Остров Милос в Эгейском море. Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Греция планирует открыть свои границы в три этапа.

До 15 июня в Афинах может приземляться только ограниченное число международных рейсов. Все прибывающие пассажиры должны пройти тестирование и переночевать в специально отведенном для этого отеле. Если результат теста отрицательный, пассажиров должны изолировать на 7 дней. Если тест дал положительный ответ, пассажиров помещают в специальный карантин на 14 дней.

Второй этап, который начнется 15 июня должен продлиться до конца месяца. В стране возобновится работа туристической отрасли, международные рейсы будут приземляться не только в Афинах, но и в Салониках.

Пассажиры из некоторых стран должны будут пройти обязательное тестирование по прибытии, а затем отправиться на 7-дневный карантин при отрицательном результате и на 14-дневный при положительном. Кроме того, в страну будет разрешено прибытие наземным транспортом из Албании, Северной Македонии и Болгарии. Путешественники по прибытии будут проходить выборочные тесты.

С 1 июля международные рейсы будут летать во все аэропорты Греции, будет открыто и международное паромное сообщение. Все путешественники будут выборочно проходить тестирование.

Венгрия

На сегодняшний день Венгрия открыла границу с Румынией, Словакией, Чешской Республикой, Словенией и Сербией. При наличии туристического бронирования, путешественник таже может пересечь границу Венгрии с Хорватией. Австрийская граница пока остается закрытой.

Исландия

Исландия снова откроется 15 июня. По прибытии туристов ждут экспресс-тесты, результаты которых они смогут получить на свой смартфон через несколько часов. Им также придется скачать на телефон приложение по отслеживанию перемещения.

Власти страны еще обсуждают, что будет ждать тех, у кого обнаружили COVID-19.

Ирландия

Жители Ирландии наслаждаются хорошей погодой. Niall Carson/AP

В настоящее время ирландские органы здравоохранения требуют, чтобы все, кто приезжает в Ирландию, за исключением путешественников из Северной Ирландии, самоизолировались на 14 дней.

Италия

Италия планирует открыть свои границы для граждан ЕС, Великобритании, Шенгенской зоны, Андорры и Монако 3 июня.

С 18 мая в стране открыты рестораны, бары, гостиницы и кафе, однако правительство может снова ввести карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Латвия

15 мая страна открыла свои границы для балтийских соседей - Эстонии и Литвы. Путешественникам из других стран необходимо пройти 14-дневный карантин.

Литва

Пробка на границе с Польшей. Saulius Zaura/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Литва также открыта для Эстонии и Латвии с 15 мая. В страну также разрешен въезд гражданам Польши для работы и учебы.

Люксембург

C 15 мая граждане Германии могут свободно перемещаться через границу с Люксембургом.

Мальта

Министерство туризма Мальты объявило, что туристические поездки в страну возобновятся 1 июля.

Мальта была первой страной в Европе, которая запретила рейсы из Италии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии 10 марта.

Нидерланды

Границы открыты для тех, кто путешествует внутри Шенгенской зоны. Тем не менее, правительство страны настоятельно рекомендует не совершать ненужных поездок.

Норвегия

Въехать в Норвегию могут только граждане или резиденты страны. Министерство иностранных дел предостерегает от международных поездок без острой необходимости до 20 августа.

С 15 июня правительство рассматривает послабления для стран Северной Европы. С 20 июля границы, возможно, откроют и с соседними европейскими странами. Те, кто возвращаются в страну обязаны пройти 10-дневный карантин.

Больше информации здесь.

Польша

Польские пограничники проверяют температуру у водителя. Mindaugas Kulbis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Границы Польши закрыты для туристов минимум до 12 июня. На данный момент, въезжающие в страну обязаны пройти 14-дневный карантин.

Португалия

Сухопутная граница с Испанией открыта для провоза стройматериалов и въезда рабочих. Туристы не смогут попасть в страну, по крайней мере, до 15 июня.

Румыния

Румыния вновь открыла границу с Венгрией.

Словения

С 15 мая Словения разрешила въезд гражданам ЕС. Те, у кого есть подозрения на COVID-19, должны самоизолироваться на 14 дней.

Словакия

Словакия открыла границы с Венгрией и Чехией, но с некоторыми ограничениями. Карантин не требуется, если время пребывания в стране составляет менее 48 часов.

Испания

Официант обслуживает кафе в Барселоне. Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Немецкие, французские и скандинавские туристы могут быть допущены в Испанию с 22 июня. Эти туристы не будут отправляться на карантин. Гражданам других стран может быть разрешен въезд в Испанию с 1 июля.

В настоящее время люди, въезжающие на территорию страны из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней.

Швеция

Въезд в Швецию разрешен гражданам ЕС, Великобритании и Швейцарии. Все остальные смогут попасть в страну после 15 июня.

Больше информации здесь.

Швейцария

Швейцария, которая ввела пограничный контроль 13 марта, вновь откроет свои границы с Германией, Австрией и Францией 15 июня, если позволит ситуация. Контроль на границе с Италией продолжит действовать.

Любым иностранным гражданам без вида на жительство или разрешения на работу, будет отказано во въезде. Международные рейсы принимают только аэропорты в Цюрихе, Женеве и Базеле.

Больше информации здесь.

Великобритания

Границы в настоящее время открыты. С 8 июня въезжающие в страну, кроме жителей Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн, должны будут пройти 14-дневный карантин.

Путешественникам будет необходимо предоставить информацию о поездке и контактную информацию. Правительство планирует пересматривать эти меры каждые три недели.

Больше информации здесь.