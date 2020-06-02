Смерть Джорджа Флойда: американские протесты в фотографиях

В США продолжаются массовые демонстрации против полицейского насилия, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе. "Я не могу дышать", - повторял 46-летний мужчина, которого сотрудник полиции прижимал к земле около девяти минут. Именно эти слова стали лозунгом протестующих.
В 40 американских городах действует комендантский час, во многих из них вспыхнули беспорядки, были разграблены магазины. В Вашингтоне силы безопасности с трудом справились с ситуацией у Белого дома, и президент США Дональд Трамп был вынужден спрятаться в бункере.
Эти снимки показывают размах американских протестов.