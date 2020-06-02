Смерть Джорджа Флойда: американские протесты в фотографиях

В США продолжаются массовые демонстрации против полицейского насилия, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе. "Я не могу дышать", - повторял 46-летний мужчина, которого сотрудник полиции прижимал к земле около девяти минут. Именно эти слова стали лозунгом протестующих.

В 40 американских городах действует комендантский час, во многих из них вспыхнули беспорядки, были разграблены магазины. В Вашингтоне силы безопасности с трудом справились с ситуацией у Белого дома, и президент США Дональд Трамп был вынужден спрятаться в бункере.

Эти снимки показывают размах американских протестов.

Протестующие с плакатами в городе Окленде, Калифорния. 1 июня 2020. Noah Berger/AP

Протестующие на улицах Лос-Анджелеса. Ashley Landis/Copyright 2020 The Associated Press

Протестующие в Нью-Йорке. Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press

Женщина с аббревиатурой BLM ("Жизни чернокожих имеют значение"). AP Photo

Протестующие в Лас-Вегасе. 2 июня 2020. John Locher/Copyright 2020 The Associated Press.

Разбитая витрина магазина в Нью-Йорке. 1 июня 2020. Frank Franklin II/Copyright 2020 The Associated Press.

Протестующие переворачивают машину в Вашингтоне. Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press.

Протестующие держат плакат "Я не могу дышать" в Филадельфии. JOSE F. MORENO/ Copyright 2019 Philadelphia Media Network

Полиция задерживает протестующего в Нью-Йорке. 1 июня 2020. Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press.

Полицейский обнимает протестующего в Атланте. 1 июня 2020. John Bazemore/Copyright 2020 The Associated Press.