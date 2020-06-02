Арктический карантин немецких полярников

Немецкие полярники, работающие на судне «Поларштерн», отправляясь в сентябре прошлого года в арктическое путешествие готовились ко многому, от штормовых ветров до нападений белых медведей. Но они никак не могли предположить, что будут отрезаны от остального мира более чем на месяц из-за вирусной пандемии.

Многие из них должны были вернуться на родину в начале апреле в результате плановой ротации. Но карантинные меры вынудили Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, который руководит экспедицией, задержать возвращение полярников.

Посланные за ними научно-исследовательские суда «Зонне и «Мария Мериан» добрались до Шпицбергена только в конце мая. Новая команда полярных исследователей провела две недели в карантине, чтобы гарантировать отсутствие у них коронавирусной инфекции.

После смены экипажа «Поларштерн», главная база Многопрофильной научной обсерватории по исследованию арктического климата (MOSAiC), продолжить ледовый дрейф в направлении Северного полюса. Возвращение судна в порт Бремерхафен намечено на 12 октября.