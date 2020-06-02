Италия: День Республики отметили без парада

Скромнее чем обычно из-за пандемии коронавируса в Италии отметили национальный праздник День Республики. В Риме у памятника "Алтарь Отечества" прошла церемония возложения венков. Затем в небе пролетели самолеты группы высшего пилотажа "Фречче триколори". Традиционный парад не состоялся. Глава государства Серджо Маттарелла посетил город Кодоньо в Ломбардии, который считается эпицентром локальной вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Серджо Маттарелла, президент Италии: "Отсюда, из Кодоньо, где начался наш тяжелый путь ( в борьбе с пандемией) мы хотим подтвердить приверженность республиканским ценностям и вспомнить о гражданах, чьи жизни унесла коронавирусная инфекция. Все мы должны сохранить память о тех, кто стали жертвами пандемии".

В Риме сторонники Маттео Сальвини, лидера правой партии "Лига", провели в День Республики акцию протеста. Собравшиеся выразили недовольство действиями правительства во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Сальвини обрушился с критикой на Евросоюз, который обещал оказать Италии финансовую поддержку.

Маттео Сальвини, лидер партии "Лига": "Если ЕС скажет нам, что деньги поступят только в следующем году, то это будет похоже на ситуацию, когда в больнице врач говорит пациенту: "Я позабочусь о тебе, но через год. Лекарства нет". Друзья мои, деньги нам нужны сейчас, а не в следующем году, когда семьи развалятся, а предприятия разорятся".

С третьего июня итальянское правительство должно снять последнее сохраняющееся на данный момент ограничение - на передвижение между регионами. С этого же дня, как сообщалось ранее, Италия готова принимать граждан ЕС и зоны Шенгена без помещения приезжающих на карантин.