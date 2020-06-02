Знаменитый Монмартр, где, как говорят, и родилось такое заведение, как бистро, подготовился к приему посетителей. И пусть обслуживание пока можно вести только на террасах, мэрия столицы Франции разрешила владельцам кафе и ресторанов поставить столики на тротуарах.

Второй момент, который радует французов - можно свободно ездить по всей стране, все ограничения на перемещения сняты.

В Нидерландах - но тоже с ограничениями - рестораны начали работать на день раньше. Не более 30 посетителей в помещении. То же самое, как сообщается, касается или коснется, например, кинотеатров и концертных залов.

В Испании, на протяжении длительного времени бывшей одним из основных очагов распространения эпидемии в ЕС, началась вторая фаза снятия карантина.

Ученики старших классов имеют возможность вернуться в школу, но и тут есть ограничения - не более 15 учащихся в классе.

С 1-го июня открыты начальные школы и детские сады в Великобритании. Многие воспринимают постепенное снятие карантина с облегчением, но есть и те, кто критикует кабинет министров за решения, которые они считают поспешными.

Эту точку зрения выражает Кевин Кортни, генсек объединенного профсоюза учителей Великобритании: "Быстро и непродуманно, нет никакой системы, которая бы предусматривала контроль за контактами возможных вирусоносителей, те же опасения высказывают и ученые".

Власти на это говорят, что открытие школьных и дошкольных учреждений поможет родителям быстрее вернуться на работу, чтобы реанимировать экономику королевства.