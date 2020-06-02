В каких аэропортах самый высокий риск заразиться коронавирусом?

Страны постепенно смягчают карантинные меры. Некоторые государства объявили о том, что в ближайшее время уже начнут принимать иностранных туристов. При этом путешественникам придется соблюдать многочисленные меры безопасности: они должны будут носить в аэропортах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, у них будут проверять температуру, встречающим и провожающим запретят заходить в терминалы.
Европейское агентство авиационной безопасности также советует туристам ознакомиться заранее с карантинными требованиями страны, куда они направляются, чтобы не провести весь отдых на самоизоляции. Помимо этого, некоторые страны будут требовать от путешественников справки о состоянии здоровья.
В ожидании открытия границ можно начать строить планы. Куда отправиться в отпуск? А посещение каких стран и городов лучше оставить на потом? Недавно Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало список аэропортов, расположенных в районах, где наиболее высок риск заражения коронавирусом.
Афганистан
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Бангладеш
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Республика Беларусь
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Бразилия
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- Амазонас
- Баия
- Мараньян
- Пернамбуку
- Рио-де-Жанейро
- Санта-Катарина
- Сан-Паулу
- Сеара
- Эспириту-Санту
Великобритания
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- Международный аэропорт Бирмингема
- Донкастер-Шеффилд
- Аэропорт Восточный Мидландс
- Гатвик (Лондон)
- Глазго
- Хитроу (Лондон)
- Международный аэропорт Лидс-Брадфорд
- Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона
- Лондон-Сити
- Лутон (Лондон)
- Аэропорт Манчестер
- Международный аэропорт Ньюкасла
- Станстед (Лондон)
Доминиканская Республика
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Индия
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- Гуджарат
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Испания
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- Кастилия-Леон
- Кастилия-Ла-Манча
- Каталония
- Мадрид
Италия
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- Венето
- Ломбардия
- Пьемонт
- Эмилия-Романья
Канада
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Катар
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Колумбия
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Кувейт
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Мексика
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Нидерланды
Следующие аэропорты:
- Маастрихт-Ахен
- Роттердам-Гаага
- Схипхол (Амстердам)
- Эйндховен
Объединённые Арабские Эмираты
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Пакистан
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Перу
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Польша
Аэропорт Катовице
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- Портела (Лиссабон)
- Франсишку Са Карнейру (Порту)
Россия
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- Москва
- Мурманск
- Нижний Новгород
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Саудовская Аравия
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Сингапур
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Соединенные Штаты
Все аэропорты в следующих штатах:
- Алабама
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- Вашингтон
- Вирджиния
- Джорджия
- Иллинойс
- Индиана
- Калифорния
- Колорадо
- Коннектикут
- Луизиана
- Массачусетс
- Мичиган
- Мэриленд
- Нью-Джерси
- Нью-Йорк
- Огайо
- Род-Айленд
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Украина
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Франция
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