Дональда Трампа больше волнует собственное переизбрание, нежели объединение Америки, разобщ`ённой и потрясенной массовыми протестами после гибели Джорджа Флойда. Так охарактеризовал позицию президента США и конкурента по предвыборной гонке кандидат от демократов Джозеф Байден.

Накануне Трамп приказал силам правопорядка разогнать мирных манифестантов, собравшихся около ограды Белого дома, чтоб он мог пешком пройти от резиденции до расположенной рядом церкви Святого Иоанна, пострадавшей в ходе беспорядков в Вашингтоне: "Когда мы видим, что мирных манифестантов разгоняют, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты ради того, чтобы президент мог дойти от Белого дома до исторической для Вашингтона и округа Колумбия церкви и устроить фотосессию, нас можно понять, если мы считаем, что президента больше интересует власть, чем принципы".

Выступая накануне, Дональд Трамп заявил, что бросит на восстановление порядка в стране армию, которой дан приказ "взять верх на поле боя". На следующий день не только Байден, но и многие другие представители демократической оппозицини и даже бывшие высокопоставленные военные напомиил президенту, что Америка не поле боя, а ее граждане не потенциальный противник.

С самого начала массовых выступлений против гибели Джорджа Флойда, полицейского произвола и расизма Трамп не переставал подливать масла в огонь, отмечают обозреватели, среди прочего приравняв американских антифашистов к "террористам". "Это не унитарная организация, а своего рода политические группы. Они автономны и следуют собственным планам. В США Антифа никогда никого не убивали, лишь били окна. Но все это действительно бледнеет по сравнению с масштабами полицейского произвола. Трамп явно отвлекает внимание, это - излюбленная тема крайне правых", -0 считает Марк Брэй, профессор истории Ратгерского университета.

Критики Трампа также отмечают, что за неделю массовых выступлений он ни разу не осудил белых полицейских, от чьих действий погиб Джордж Флойд, и глубоко укоренённый в американском обществе расизм.