Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Решение было принято в понедельник, по итогам рабочего совещания руководителей профильных ведомств под председательством президента России. Этот день в России будет нерабочим. Досрочное голосование начнется 25 июня (на следующий день после парада Победы) и таким образом продлится 7 дней.

С предложением выступила глава Центризбиркома Элла Панфилова. Владимир Путин идею поддержал и поручил руководителям ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить "полную безопасность" на избирательных участках.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование должно проходить по принципу "максимальной бесконтактности". Всех, кто придет на избирательные участки, обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками, им также будут измерять температуру. Членов избиркомов будут тестировать на коронавирус.

"С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным

предложениям, - заявил в частности Владимир Путин. - Второе, на фоне меняющейся и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, (...) есть возможность в течение следующих 30 дней, целый месяц, еще предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации".

Глава государства связался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования в этот день сдаче единого госэкзамена, основной этап которого стартует 3 июля. Но министр заверил, что нет.

В понедельник вечером указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ появился на сайте Кремля.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, но было принято решение о переносе даты из-за эпидемии.