На улицы Москвы вышли картонные “азары”

На улицах Москвы в понедельник появились картонные “азары” - фигурки в полный рост с изображением корреспондента “Новой газеты” Ильи Азара, которого на прошлой неделе приговорили к 15 суткам заключения за одиночный пикет.

Фигурки были установлены в районах, связанных с задержанием журналиста: около здания ГУ МВД Москвы, Тверского суда Москвы, Тверского ОВД, Мосгорсуда, а также возле мэрии и в Хамовниках - в районе, где живет Азар.

Всего на улицах столицы появились шесть картонных “азаров”. В руках они держат чистый лист бумаги. “Решено было сделать так, чтобы не подставлять активистов. Вот такой плакат, [смысл которого] - “Что еще говорить, и так все понятно”, - рассказывает участник акции Владислав Неймарк.

“Несмотря на то, что Илья сейчас не с нами, несмотря на то, что он в застенках, он все равно в Москве. Куда бы вы ни пошли, там все равно есть пусть картонный, но Азар. Это как символ протеста сейчас”, - говорит активистка Лилия Манихина, также участвовавшая в акции.

Днем ранее в метро был задержан основатель паблика “Метропикет” Михаил Плетнем, у которого был с собой картонный “азар”: активист как раз забрал фигурку из типографии.

Сотрудники полиции хотели составить протокол из-за того, что Плетнев якобы не оплатил провоз крупногабаритного груза, но в итоге не стали этого делать. При этом молодого человека предупредили, что если в интернет кто-то “прифотошопит” текст к листу бумаги, который держит в руках картонный “азар”, то к ответственности привлекут самого Плетнева.

Картонная фигурка с изображением Ильи Азара в московском метро Фото Михаила Плетнева

В последние в Москве проходят пикеты в поддержку Ильи Азара. Журналист был задержан 26 мая за то, что вышел на одиночный пикет около здания ГУ МВД Москвы. Азар призывал освободить основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и незаконном обороте порнографических материалов. Защита Воронцова настаивает на том, что арест связан с его правозащитной деятельностью.