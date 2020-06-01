Греция будет принимать туристов со всего мира

Греция ждет в гости отдыхающих со всего мира, но некоторых посадит на карантин. В понедельник в стране заработали гостиницы, кемпинги, бассейны и массажные салоны. Власти уточняют, для туристов из каких стран они открываются в первую очередь и без каких-либо ограничений.

Симела Тухтиду, корреспондент Euronews: "Доля туризма в греческой экономике составляет примерно одну пятую ВВП. Открытие летнего сезона жизненно необходимо для восстановления страны. Правительство отмечает: национальный успех в сдерживании распространения коронавируса – главное доказательство того, что отдыхающие могут быть совершенно спокойны за свое здоровье и свою безопаность. Власти надеются, что туристов в этом году будет даже больше, чем обычно".

С 15 июня международные рейсы будут обслуживать аэропорты Афин и Салоников. На основе данных Европейского агентства авиационной безопасности сформирован список из 29 стран, чьих граждан по прибытии в Грецию не ждет самоизоляция. Лишь выборочный контроль на коронавирус будет проводиться, в частности, в отношении приезжающих из Австрии, Китая, Латвии, Японии. Все остальные, в том числе и туристы из России, Италии, Испании и США будут проходить обязательное тестирование и, в зависимости от результатов анализов, отбывать карантин в течение 7 или 14 дней.

"Я летел из Хельсинки с пересадкой во Франкфурте. Мне пришлось провести сутки в Афинах, дождаться результатов теста. Все в порядке, теперь я могу двигаться дальше", - рассказывает турист из Финляндии.

Большинство авиалиний уже открыли продажу билетов на рейсы в греческие города.

Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: "Хорошая новость в том, что на этом направлении мы сможем заполнять воздушные суда более чем на 50%, почти на 55% от их штатной вместимости. Примерно 90% от всех запланированных перелетов будут возобновлены. Хотя количество рейсов в неделю и немного сократится".

С 1 июля еще ряд ограничений может быть снят: принимать иностранных туристов смогут и другие международные аэропорты Греции. Проверки станут выборочными для всех прибывающих.