Коронавирус бродил по Европе ещё осенью

Коронавирус мог бродить по Европе задолго до того, как о нём узнал весь мир. Так утверждает доктор Ив Коэн, заведующий отделением реанимации в парижской больнице им. Авиценны.

Он решил пересмотреть дела пациентов, которым тогда поставили диагноз "пневмония" и заново проверить анализы, которые были негативными на все известные тогда вирусы.

Из 14 анализов один оказался положительным на COVID-19.

Этот "один" — 53-летний мужчина, поступивший 27 декабря. То есть ещё до того, как Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о новом вирусе. Во всяком случае в Европе это пока самый ранний медицински подтверждённый случай.

Ив Коэн, зав.отделением реанимации больницы им. Авиценны:

"Мы думали, что первый случай появился 24 января, а кризис разразился в конце февраля-марте. Теперь мы видим, что это не так. Вирус, вероятно, активно распространялся ещё в декабре, так что оценка скорости распространения увеличивается минимум на месяц. В случае новых эпидемий мы должны быть готовы раньше, как только правительство объявит о первых же случаях".

Сирил Фурнье, Euronews:

"Таким образом, патоген в районе Парижа присутствовал уже в декабре прошлого года. Доклад подчёркивает важность пересмотра старых анализов для того, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и тщательнее подготовиться к возможным будущим вспышкам. Похоже, что вирус добрался до Европы раньше, чем все думали".

Причём вполне возможно, что даже раньше, чем о коронавирусе услышали в Китае: врачи больницы в Кольмаре на востоке Франции говорят о середине ноября. Они опубликовали рентгеновские снимки лёгких одного из пациентов. По их словам, там видны "типичные для COVID-19 аномалии".

Департамент Верхний Рейн, где находится Кольмар, оказался в итоге одним из наиболее пострадавших регионов Франции. Приняв во внимание новые данные, учёные говорят, что эпидемический порог там был превышен в конце января — за два месяца до изоляции страны.