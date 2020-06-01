Скончался Христо, человек, который придумал завернуть мир в парусину

Широкая публика услышала имя Христо чуть больше полувека назад, когда в рамках знаменитой кассельской Documenta этот автор представил то, что было названо "воздушным пакетом": инсталляцию высотой 85 метров и диаметром 10 метров, завернутую в парусину.

Именно тогда было найдена система, мировоззрение, то, что Станиславский называл "Методом".

И этот метод мог быть распространен на любое сооружение, как, к примеру, знаменитый Новый мост в Париже.

В середине 90-ых в столице Германии Христо и его жена Жанна-Клод обернули парусиной рейхстаг, словно бы начиная для немецкого парламента новую эру.

Христо и Жанна-Клод завернули рейхстаг в парусину, 1995-ый год FRANK WOERNER/Associated Press

Он с охотой создавал не только "упаковки" для зданий; в Италии он придумал уложить деревянные трапы, которые соединяли несколько водоемов между собой, пройти по трапам можно было только босиком, а в награду за усилия путников ожидали пейзажи невиданной красоты.

Христо скончался на 85-м году жизни, чтобы воссоединиться со своей женой и музой Жанной-Клод, умершей несколькими годами ранее.