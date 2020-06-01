"Брексит": Мишель Барнье пригрозил Лондону "двойным ударом"

"Брексит" возвращается в европейскую повестку дня. Накануне четвёртого раунда переговоров по соглашению о свободной торговле Лондон и Брюссель вновь заявляют об отсутствии взаимопонимания. Евросоюз обвиняет британские власти в отказе от взятых на себя ранее обязательств.

В интервью изданию Times главный переговощик ЕС Мишель Барнье предупредил премьера Бориса Джонсона о том, что он вполне может остаться вообще без сделки, а это станет еще одним ударом по Великобритании, и так переживающей серьезный кризис из-за пандемии коронавируса.

Лондон от продления переходного периода по-прежнему отказывается.

"Вполне вероятно, что в тот момент, когда Соединенное Королевство только начнет выбираться из рецессии, страна столкнется с целым рядом новых трудностей из-за отсутствия соглашения о свободной торговле с ЕС. Сбои в поставках, пустые полки в магазинах и так далее. Это никак не отвечает интересам правительства, которое так пытается создать у граждан позитивное видение будущего", - считает эксперт по европейской политике Университета Суррея Саймон Ашервуд.

Соединенное Королевство покинуло ЕС 31 января, основные условия его членства остаются в силе до конца года. За это время стороны должны, среди прочего, согласовать вопросы, касающиеся равных условий для британского и европейского бизнеса, рыболовства и сельского хозяйства.