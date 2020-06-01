Сторонники и противники Жаира Болсонару сошлись на пляже Копакабана

Сторонники и противники президента Бразилии Жаира Болсонару сошлись на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Только благодаря вмешательству полицейских, стычки политических оппонентов не переросли в более серьезные столкновения. Некоторые из манифестантов, выступавших против политики президента, в том числе, в отношении коронавирусной эпидемии, оказались местными футбольными фанатами. В настоящий момент в стране, где так и не был введен жесткий национальный карантин, более 514 тысяч заболевших. Сторонники Болсонару требовали отставки губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцела, который ввел ограничения на уровне штата. Его обвиняют в участии в коррупционных махинациях при строительстве полевых госпиталей.
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