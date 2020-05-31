Польша роет канал в обход России

Варшава полна решимости завершить строительство канала через Вислинскую косу, чтобы связать польскую часть залива с Балтийским морем. Сейчас пройти сюда корабли могут только через российские воды. Между тем, как подчеркивают в правительстве , речь идёт о границе Евросоюза и НАТО. В ходе визита на стройплощадку президент Анджей Дуда говорил, что строительство канала будет иметь важное стратегическое значение:

«Это инвестиция, которая позволит укрепить польский суверенитет, усилить независимость Польши и польскую свободу».

Против канала через Вислинскую косу выступают некоторые оппозиционные объединения и экологи. Политики обращают внимание на стоимость проекта и сомневаются, что он окупится. Экоактивисты говорят о бессмысленном уничтожении природных территорий.

Остановить строительство в случае своей победы на предстоящих президентских выборах обещал Рафал Тшасковский, кандидат от крупнейшего оппозиционного блока «Гражданская платформа». Этот пункт вошёл в его программу по соглашению с партией «Зелёных».