Срочная новость
This content is not available in your region

Польша

Польша роет канал в обход России

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Место строительства канала через Вислинскую косу
Место строительства канала через Вислинскую косу   -   Авторское право  Кадр из видео PLTVP via EVN
Размер текста Aa Aa

Варшава полна решимости завершить строительство канала через Вислинскую косу, чтобы связать польскую часть залива с Балтийским морем. Сейчас пройти сюда корабли могут только через российские воды. Между тем, как подчеркивают в правительстве , речь идёт о границе Евросоюза и НАТО. В ходе визита на стройплощадку президент Анджей Дуда говорил, что строительство канала будет иметь важное стратегическое значение:

«Это инвестиция, которая позволит укрепить польский суверенитет, усилить независимость Польши и польскую свободу».

Против канала через Вислинскую косу выступают некоторые оппозиционные объединения и экологи. Политики обращают внимание на стоимость проекта и сомневаются, что он окупится. Экоактивисты говорят о бессмысленном уничтожении природных территорий.

Остановить строительство в случае своей победы на предстоящих президентских выборах обещал Рафал Тшасковский, кандидат от крупнейшего оппозиционного блока «Гражданская платформа». Этот пункт вошёл в его программу по соглашению с партией «Зелёных».

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube