Комендантский час в 25 городах США

Комендантский час введён в по меньше мере 25 крупных городах США из-за беспорядков, которыми сопровождаются протесты в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жёсткого задержания. Мирные митинги и манифестации повсеместно перерастают в погромы магазинов и предприятий, горят полицейские участки и автомобили. В ходе столкновений и беспорядочной стрельбы гибнут люди.

В Лос Анджелесе полиция задержала несколько сотен человек, в Нью-Йорке - 70, а всего по всей стране - 1400.

В Миннеаполисе, где произошёл инцидент с задержанием Флойда, введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

Губернатор Миннесоты Тим Вальц призвал жителей штата оставаться дома:

"Ситуация в Миннеаполисе уже не имеет ничего общего с убийством Джорджа Флойда. Речь идёт о нападениях на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов", - сказал Вальц, добавив, что беспорядки устраивают приехавшие из других уголко страны, и что динамика поначалу мирных протестов изменилась.

Арест полицейского, применившего силовой приём при задержании Флойда, и предъявленные ему обвинения в непреднамеренном убийстве не сбавили накал страстей. Новую волну возмущения вызвали резултаты вскрытия, по которым смерть афроамериканца произошла не из-за удушья, а из-за проблем со здоровьем, усугубившихся во воремя задержания. Семья Флойда потребовала повторного вскрытия.

Президент США Дональд Трамп назвал действия полицейских при задержании Джорджа Флойда ужасными и поручил провести тщательное расследование его гибели.