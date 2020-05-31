Crew Dragon летит к МКС

Первый в истории пилотируемый космический запуск произведённый частной компанией состоялся. . В субботу с мыса Канаверал во Флориде SpaceX Илона Маска вывела на орбиту на корабль Crew Dragon с американскими астронавтами-ветеранами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту.

Курс - на международную космическую станцию, где астронавты останутся на четыре месяца. Это первый пилотируемый полёт в США за последние 9 лет.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс наблюдали за запуском из центра управления полётом на мысе Канаверал.

"Настоящий талант, настоящий гений! Никто не может делать так, как мы, - сказал Трамп. - Так что здорово, что вся эта программа вернулась, и это только начало. Это только начало, у нас еще много всего будет впереди".

Эмоции переполняли и главу SpaceX Илона Маска. Он заявил, что "человечество может гордиться новым космическим кораблём Crew Dragon", чья миссия стала, по его словам, "первым шагом к мультипланетному человечеству". При этом Маск отметил, что "праздновать победу пока рано": нужно сначала благополучно вернуть астронавтов на Землю.

Из-за пандемии НАСА строго ограничило доступ в Центр полётов. Но желающие могли наблюдать за запуском издали, из туристического комплекса во Флориде. 4 тысячи билетов были распроданы в считаные часы.