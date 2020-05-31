Crew Dragon: два астронавта и динозавр на борту МКС

Астронавты NASA впервые в истории перешли на борт Международной космической станции из корабля, созданного частной компанией. Пилотируемый аппарат SpaceX Crew Dragon пристыковался к МКС после 19 часов полёта, доставив на орбиту астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена. На МКС их встречали американец Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Стыковка проходила в автоматическом режиме, хотя перед этим экипаж проверил систему ручного управления.

Свой корабль астронавты назвали «Индевор» («Стремление») — в честь шаттла, на котором они оба когда-то летали. Кроме того Харли и Бенкен рассказали зрителям прямой трансляции, как готовились к старту. В частности, историю плюшевой игрушки, которая служит индикатором невесомости.

По словам Роберта Бенкена, у обоих астронавтов есть сыновья, которые обожают динозавров. Обе семьи перед стартом собрали всех найденных ими зверей в кучу и предложили детям выбрать того, кто отправится в космос с отцами. Победил апатозавр по имени Тремор. Он должен будет помочь астронавтам ещё и при возвращении на Землю — срок ещё не определён, но известно, что миссия продлится от одного до четырёх месяцев.