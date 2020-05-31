Париж: "Легализовать нелегальных мигрантов!"

"Легализовать нелегальных мигрантов" - под таким лозунгом, несмотря на запрет полицейского управления, прошла в субботу в Париже многотысячная демонстрация. Среди её участников - и сами мигранты, и сочувствующие, которые считают, что в создавшейся эпидемиологической ситуации им необходимо помочь. Демонстранты прошли маршем от Оперы до площади Республики.

Говорят демонстранты:

- Вот уже тридцать лет мы тут живём без права на работу. Мы хотим работать!

- Ни официальных жокументов, ни работы...

Организаторы акции говорят, что условия, в которых живут мигранты, несовместимы с соблюдением санитарных норм: в переполненных домах и квартирах нет возможности соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, нет доступа к государственным пособиям и к медицинской помощи.

Полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ. 92 человека были арестованы. Правоохранители мотивировали свои действия тем, что введённые в связи с эпидемией ограничения запрещают собрания более десяти человек в одном месте.