Руками не трогать: норвежские церкви нельзя дезинфицировать

Трогать церковь руками нельзя: в норвежском городке Боргунд готовятся к посткоронавирусному открытию "ставкирки" — одной из знаменитых деревянных це рквей, построенных в XII веке.Причём именно эта, в Боргунде, за восемь веков практически не изменилась, даже засовы здесь деревянные.

В новых условиях здание необходимо было бы продезинфицировать. Но химикаты попросту разъедят древний брус.

Танна Гьеракер, директор музея:

"Люди хотят буквально прикоснуться к истории, но в этом году этого делать никак нельзя. Мы не можем продезинфицировать церковь, так что не поддавайтесь искушению! Если мы попробуем отмыть её, то повредим дерево".

Оставить "ставкирку" закрытой норвежцы тоже не решаются: это один из символов их страны. Деревянное зодчество средневековья объединило в себе и христианские, и языческие мотивы.

Йон Тамнес, Общество сохранения памятников норвежской старины:

"Для нас очень важно сохранять эти памятники открытыми, доступными для людей, сохранять культурную историю, которую они собой представляют".

Так что с понедельника в церковь вновь пустят посетителей. Только требование "не трогать руками экспонаты" преисполнится новым смыслом.