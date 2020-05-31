Европейцы возвращаются в музеи и на пляжи

Она дождалась своих посетителей: в Италии с субботы открыта Пизанская башня. Итальянские власти зажгли "зеленый свет" на возобновление работы музеев и достопримечательностей еще 18 мая, однако на местах подготовка к открытию с соблюдением санитарных норм заняла больше времени: Колизей, к примеру, начнет принимать гостей с 1 июня - в ожидании скорой отмены ограничений для туристов.

В эти выходные в замках Чехии можно попасть бесплатно, решение призвано привлечь больше посетителей. Одновременно руководство музеев и памятников тщательно следит за соблюдением установленных властями санитарных норм - на каждого гостя замка должно приходиться 10 квадратных метров площади.

Социально дистанцирование на выходе из пандемии остается, пожалуй, главным требованием: в Польше, к примеру, вы отныне не обязаны носить маску в общественных местах при условии, что между вами и другими людьми - не менее 2 метров.

Иногда дистанцию соблюсти невозможно, но иногда ее сознательно нарушают: таких людей на португальских пляжах будут отслеживать военные патрули, работающие на земле и с воздуха. Проверки будут осуществлять по всей береговой линии - с севера на юг, а также на островах.

На итальянской Ривьере отдыхающие также столкнутся с новыми требованиями. Задача номер один - не превратить пляжи и прибрежные кафе в новые очаги коронавирусной инфекции. Отсюда- необычные меры: лежаки на дистанции, ограниченное число посетителей пляжа. Как вариант, возможно резервировать свое место под солнцем через специальное приложение.

А в Северной Македонии власти решили не спешить и продлили режим чрезвычайно ситуации еще на две недели - до полной стабилизации эпидемиологической ситуации.

Тем временем руководство Еврокомиссии призвало президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ. Лидер США ранее обвинил ее в отказе проводить реформы и, как следствие, остановил финансовые отчисления, пообещав "перенаправить эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".