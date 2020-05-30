Папа римский просит заступничества Девы Марии

Папа римский Франциск возглавил молебен в Лурдском гроте Ватиканских садов. Глава Римской католической церкви просил у Богоматери помощи в борьбе с коронавирусом. Лурдской грот посвящён Деве Марии и назван в честь французского Лурда, одного из крупнейших объектов паломничества.

Вместе с понтификом в молебне приняли участие люди, которых тем или иным образом затронула пандемия: врач, медсестра, монахиня, больничный священник, фармацевт, журналист, доброволец, работающий с заразившимися, излечившийся от "ковида" пациент, женщина, потерявшая близкого человека, и пара, у которой во время пандемии родился ребёнок.

Служба транслировалась в пяти десятках крупнейших католических храмов мира, которые посвящены Деве Марии.