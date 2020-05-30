Первый частный: Crew Dragon вышел на орбиту

С космодрома на мысе Канаверал успешно стартовал и вышел на расчётную орбиту космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На борту — астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Предыдущая попытка запуска в пятницу была отменена из-за погодных условий.

Это первый пилотируемый полёт американского корабля за 9 лет: последнюю посадку шаттл "Атлантис" совершил в июле 2011 года. Также это первый в истории пилотируемый полёт частной космической компании.

Сейчас доставку экипажей на МКС осуществляют только российские "Союзы". Запуск "Дрэгона", по словам НАСА, будет обходиться в полтора раза дешевле, учитывая, что один американский корабль может взять на борт до 7 человек.

"Дрэгон" должен состыковаться с МКС в воскресенье вечером.