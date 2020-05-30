Миннеаполис: протесты не стихают

Разгромленные магазины и предприятия, сожжённые полицейские участки - в Миннеаполисе минувшей ночью продолжались протесты, переросшие в беспорядки. Их участники обвиняли полицейских в убийсте афроамериканца Джорджа Флойда.

В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США. В Миннеаполисе и соседних городах введён ночной комендантский час.

Протестующие ругают власти за то, что, по их мнению, ничего не меняется, и расизм по-прежнему жив:

- Все эти чёртовы политики не хотят видеть нас здесь, а мы все братья!

- Послушай, брат, так что же , Мартин Лютер Кинг умер зря? Он жизнь свою отдал, чтобы покончить с рабством, расизмом и всей этой чертовщиной! Так почему же это опять происходит? Почему?!

Волна протестов и беспорядков прокатилась по всей стране. Демонстранты блокировали федеральные автострады, требуя "справедливости и возмездия", вступали в столкновения с полицией.

В Детройте погиб 19-летний юноша. Его застрелили неизвестные, открывшие огонь из автомобиля.

46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался 25 мая от сердечного приступа. Приехавшие его задержать полицейские проигнорировали неоднократные жалобы Флойда на то, что он не может дышать после применённого силового приёма.

Правоохранителей вызвал кассир магазина, заявив, что Флойд пытался расплатиться фальшивой банкнотой. Полицейский, применивший жёсткие меры, обвинён в непредумышленном убийстве. Его коллеги уволены.