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Великобритания

Великобритания: выход из карантина грозит второй волной эпидемии

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 Андрей Позняков
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Акция протеста против политики правительства в борьбе с пандемией в Лондоне
Акция протеста против политики правительства в борьбе с пандемией в Лондоне   -   Авторское право  AP Photo/Matt Dunham
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Нынешние темпы смягчения карантинных мер в Великобритании могут обернуться второй волной эпидемии. С таким предупреждением выступили члены научного совета при правительстве. Они отмечают, что темпы распространения инфекции ещё слишком велики для отказа от строгих ограничений. Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс призывает следить за индексом контагиозности, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный:

«Это опасно по целому ряду причин. Во-первых индекс контагиозности едва опустился ниже единицы. Даже столь незначительные изменения могут повысить этот индекс выше нуля. Ещё более важный фактор — это то, что у нас появляется очень много новых случаев. Судя по последним показателям, ежедневно только в Англии заражаются около 8000 человек».

Эдмундс говорит о необходимости планировать отмену карантинных мер в Великобритании, думая не о политических интересах, а о том, как сдержать эпидемию. Он призывает сначала оценить эффективность новых решений, предложенных правительством:

«Программа отслеживания контактов инфицированных была запущенна только позавчера, мы пока не можем с уверенностью говорить о её эффективности. Тем не менее, мы двигаемся дальше и принимает эти решения. Я думаю, что это очень опасно».

Действия правительства по борьбе с пандемией критикуют представители разных общественных и политических сил. В субботу в центре Лондона акцию протеста провели сторонники движения «Восстание вымирающих».

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